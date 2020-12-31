Открыть его планируют в 2021 году.

Отремонтированный корпус Владимирского базового медколледжа власти планируют открыть 1 сентября 2021 года. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Бывшее художественное училище начали перепрофилировать под медицинское ещё в 2018 году.Известно, что в здание на улице Диктора Левитана-36 в 2020 году уже вложено 40 млн рублей.«На 2021 год заложено ещё 64 млн. Потребуется ещё 25-30 млн для закупки необходимого оборудования», - подчеркнула главврач региона во время традиционного коронавирусного брифинга, состоявшегося 30 декабря.Добавим, что студенты продолжат обучение и в здании на улице Михайловской. С 2021 года в учреждении открывают новую специальность – «Лабораторная диагностика».