Полковник полиции Шамиль Сибанов наградил победителей конкурсов «Мои родители работают в полиции», «Полицейский Дядя Степа» и других творческих конкурсов, прошедших в этом году в Управлении внутренних дел...

В преддверии самого долгожданного зимнего праздника полковник полиции Шамиль Сибанов наградил победителей конкурсов «Мои родители работают в полиции», «Полицейский Дядя Степа» и других творческих конкурсов, прошедших в этом году в Управлении внутренних дел.В канун Нового года в Управлении внутренних дел на Московском метрополитене состоялось торжественное награждение юных конкурсантов, участвующих в различных творческих конкурсах. Более 37 детей сотрудников полиции столичного метрополитена на протяжении года проявили свой талант, мастерство и фантазию при создании рисунков и поделок в конкурсах «Мои родители работают в полиции», «Полицейский Дядя Степа», «Мои родители полицейские», а также чтении замечательных стихотворений, приуроченных к знаменательной дате – 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.В этот предпраздничный день в актовом зале собрались родители юных талантливых ребят – полицейские, ежедневно несущие службу в Управлении внутренних дел столичного метрополитена. Полковник полиции Шамиль Сибанов лично поздравил и поблагодарил каждого из родителей за успешное воспитание, творчество и талант детей, отметив, что каждая работа не только не осталась незамеченной, но и придала положительный стимул и настроение в работе всему Управлению внутренних дел.Каждому из конкурсантов начальник Управления внутренних дел передал благодарность, самые искренние праздничные поздравления и сладкий подарок под новогоднюю елку.Пресс-служба УВД на ММ(495) 621-31-18