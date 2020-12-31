Проекты президентской платформы Россия – страна возможностей Мастера гостеприимства и ТопБЛОГ объявили Новороссийск Народной новогодней столицей. Участники акции опубликовали более 6,3 тысячи постов в соцсетях.

Проекты президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" объявили Новороссийск "Народной новогодней столицей". Участники акции опубликовали более 6,3 тысячи постов в соцсетях.Всероссийкая акция #НовыйГодВРоссии началась 15 декабря. В ней мог принять участие любой желающий. Люди размещали у себя в соцсетях фото и видео с призывом встретить праздник в их населенном пункте.В акции приняли участие жители 239 городов, поселков и деревень. Лидером по числу постов в соцсетях стал Новороссийск. Также в топ вошли Салехард, Усмань, Задонск и Лебедян."Ежедневно рейтинг самых активных сменялся как крупными мегаполисами, так и небольшими поселениями. В топе были такие города, как Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Сарапул. Это еще раз подчеркивает то, насколько многогранна и разнообразна наша страна. Я поздравляю жителей Новороссийска с почетным званием "Народной новогодней столицы" и всех россиян с наступающим Новым годом!" – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.В рамках акции опубликовано 6 389 постов. Из них более трех тысяч – в "Инстаграм", 2 879 – "ВКонтакте", 210 – в "Фейсбук" и 122 публикации в Tiktok.В 2021 году в "Новогоднюю столицу России" приедет десант из блогеров-экспертов от проекта "ТопБЛОГ". В свою очередь "Мастера гостеприимства" снимут о городе эксклюзивное тревел-шоу.