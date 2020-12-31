Рейтинг Владимира Зеленского продолжает падать, поэтому в начале года президента попытаются сместить с поста. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

Рейтинг Владимира Зеленского продолжает падать, поэтому в начале года президента попытаются сместить с поста. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.Под конец года эксперт отметил оживление среди политических партий. Поводов для этого нет, ведь до президентских выборов еще три года. "Но все чего-то ждут", – говорит политолог.Золотарев прогнозирует резкое обострение политической обстановки в феврале-марте. Протесты предпринимателей на майдане обнажили слабые места власти и показали, чего боится Зеленский, отметил эксперт.К тому моменту рейтинг президента может опуститься ниже 30%. Золотарев не исключил, что будет предпринята попытка сместить Зеленского с должности.Он напомнил, что рейтинг главы государства падает на 3-4% в месяц. В таких условиях появление на политическом небосклоне новой фигуры может стать для главы государства катастрофой, считает политолог."Появись сейчас кто-то незапятнанный, не коррумпированный, с историей успеха и контрсистемный, он победит Зеленского на выборах", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Капитал".Ранее социологи группы "Рейтинг" провели исследование электоральных предпочтений украинцев. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 26,5% респондентов.В то же время рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко продолжает расти. Проголосовать за него готовы 14,3% опрошенных. Уровень поддержки политика вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем.