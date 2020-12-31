Юные пациенты Меленковского района и их родители получили долгожданный подарок к новому году.

Юные пациенты Меленковского района и их родители получили долгожданный подарок к новому году. В декабре в центральной районной больнице открылась обновленная детская поликлиника, отремонтированная в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Как сообщил главный врач Меленковской центральной районной больницы Валерий Вишняков, на капитальный ремонт и оснащение детского корпуса из федерального и регионального бюджетов выделено 12,9 млн рублей. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает более 3500 детей. Здесь ведут прием 4 участковых врача-педиатра.После ремонта детская поликлиника полностью преобразилась. К услугам посетителей – бережливая регистратура, система электронной очереди, инфомат, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, навигационные таблички, на уличной территории – крытая колясочная для мам с маленькими детьми.Также отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. При этом обеспечена доступная среда для маломобильных пациентов: поликлиника оборудована пандусом и подъемником. С целью разделения потоков пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией открыт кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.Кроме того, для нужд поликлиники приобретена новая мебель и медицинское оборудование – переносной аппарат для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф, комплект офтальмологического оборудования и другая современная техника.Следующий этап развития системы здравоохранения Меленковского района – строительство современного корпуса для отделения скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов в селе Григорово и деревне Толстиково. Это произойдет уже в 2021 году.Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 25 учреждений здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава РФ к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.Во Владимирской области уже отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, детские поликлиники Судогодской и Камешковской центральных районных больниц и других учреждений.В начале 2021 года после капитального ремонта ожидается открытие детских поликлиник Центральной городской больницы г. Коврова и Селивановской центральной районной больницы.(Фото:Пресс-служба администрации Владимирской области)