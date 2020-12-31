Певица Таисия Повалий обратилась с теплыми словами к поклонникам. Поздравление с Новым годом появилось на сайте Дни.ру.

Певица Таисия Повалий обратилась с теплыми словами к поклонникам. Поздравление с Новым годом появилось на сайте "Дни.ру".Уходящий год выдался непростым для известной певицы. Сначала Повалий неудачно упала с лестницы и сломала ногу, затем ей пришлось отменить концерты из-за пандемии. Несмотря на все неприятности, артистке удалось сохранить позитивный настрой. Ее поздравление с Новым годом получилось очень искренним и светлым.Повалий пожелала своим поклонникам крепкого здоровья. Певица отметила, что сегодня это самое важное. Но нельзя забывать и о любви. "Пусть она всегда цветет в душе", – сказала звезда. Поздравление Повалий с Новым годом читатели могут посмотреть эксклюзивно на сайте "Дни.ру".