Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин направил поздравительную телеграмму в адрес Губернатора Владимира Сипягина. В его лице он поздравляет и всех жителей 33-го региона.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин направил поздравительную телеграмму в адрес Губернатора Владимира Сипягина. В его лице он поздравляет и всех жителей 33-го региона.«Пусть 2021 будет для Вас, для каждой семьи и всей нашей страны успешным и благополучным, принесёт удачу и новые возможности. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.