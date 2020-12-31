Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей Владимирской области с наступающими Новым годом и Рождеством.

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей Владимирской области с наступающими Новым годом и Рождеством.«Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевного общения с близкими и родными людьми. Дают уверенность в том, что все невзгоды – обязательно будут преодолены. Пусть наступающий год станет для Вас успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами. Крепкого Вам здоровья и всего наилучшего», – пожелал глава государства.