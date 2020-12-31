Сегодня страна живет в ожидании главной ночи года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями Дни.ру в честь самого семейного праздника.

Сегодня страна живет в ожидании главной ночи года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного праздника.В этом году одной из главных героинь публикаций стала Юлия Савичева. Она делилась с поклонниками своими детскими проблемами и комплексами, откровенно говорила об отношениях с мужем и дочкой.2020 стал достаточно успешным годом для творчества певицы. Юлия выпустила песню "Больше не терять", а также хит "Доктор Хаус", который теперь поют все.Исполнительница активно помогала бездомным животным попасть в хорошие руки, делилась своими переживаниями о будущем нашей культуры, радовала подписчиков яркими образами и неожиданными событиями.Юлия Савичева поспешила поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим праздником.