Пострадали 2 человека

Накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, автодорога Владимир – Юрьев-Польский – Переяславль-Залесский, поворот на н.п. Городище. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, пострадали 2 человека, детей нет. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека личного состава, 1 единица техники.(Фото:Пресс-служба МЧС по Владимирской области)