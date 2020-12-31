Правоохранители оставили подарки под новогодней елкой.

Традиционно в канун Нового года сотрудники МО МВД России «Муромский» совместно с членами общественного совета в рамках благотворительной акции "Полицейский Дед Мороз" поздравляют с Новым годом ребят из подшефного детского дома. В текущем году, учитывая сложившуюся обстановку, очную встречу пришлось отменить. Но сотрудники полиции и общественники не оставили ребят без подарков.За несколько дней до нового года специально подготовленные подарочные упаковки со сладостями гости принесли в детский дом и оставили под нарядной елочкой.Ребята, увидев подарки, были рады презентам и предложили полицейским стать членами жюри творческого конкурса, организованного в учреждении в честь Нового года.Мальчишки и девчонки, используя специальные краски и бумагу, украсили окна новогодними композициями, затем сфотографировали и представили на суд жюри, члены которого отметили, что каждая работа красиво исполнена и, безусловно, создает новогоднее настроение.