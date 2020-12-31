Всего в результате аварии пострадали четыре человека.

Под Новый год в 15:35 в Вязниковском районе на трассе М-7 у поворота на Сарыево произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.«На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая помощь и инспекторы ГИБДД», - пояснили в ведомстве.Произошло столкновение двух машин, в результате которого пострадало 4 человека. Из них – двое детей.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего к ликвидации ЧП привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, среди них - от МЧС 8 человек личного состава, 2 единицы техники.