Во Франции в возрасте 93 лет ушел из жизни актер и режиссер Роберт Оссейн, передает . Сообщается, что причиной его кончины стали последствия коронавируса. Одной из самых известных работ ..

Во Франции в возрасте 93 лет ушел из жизни актер и режиссер Роберт Оссейн, передает . Сообщается, что причиной его кончины стали последствия коронавируса. Одной из самых известных работ артиста стала роль графа Жоффрея де Пейрака в ленте "Анжелика – маркиза ангелов".