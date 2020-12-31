К ликвидации происшествия от МЧС привлекалось 5 единицы техники, 14 человек личного состава.

31 декабря в 17:01 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В деревне Овенцы Гусь-Хрустального районе горел частный дом.Пожарные не дали огню распространиться на соседнее здание и потушили пламя на площади 25 квадратных метров. На пожаре был обнаружен труп мужчины 1947 года рождения.К ликвидации происшествия от МЧС привлекалось 5 единицы техники, 14 человек личного состава.Дознаватели расследуют причину произошедшего.