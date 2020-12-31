Вечером 30 декабря в городскую больницу подмосковной Балашихи был доставлен 38-летний мужчина с множественными не проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости, ..

Вечером 30 декабря в городскую больницу подмосковной Балашихи был доставлен 38-летний мужчина с множественными не проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости, передает сайт "". Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшего из травматического пистолета в ходе ссоры расстрелял собственный отец.