С 30 декабря его местонахождение неизвестно.

Во Владимирской области добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помочь в розыске пропавшего 30 декабря десятилетнего Юры Горбунова из посёлка Андреево в Судогодском районе.Рост юноши - 130 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза карие. Нормального телосложения. Одет в коричневый камуфляжный комбинезон, чёрные сапоги, чёрную шапку.Сбор добровольцев для поиска школьника состоится в 12:00 в посёлке Андреево, на улице Первомайская возле дома №16 на парковке у «Пятёрочки».Телефоны для связи: Екатерина - 89100917582, Лиза - 89040311721.