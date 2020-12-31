Из незаконного оборота полицейские изъяли 76 банок икры рыб лососевых пород и 1 банку черной икры, что составляет около 13 кг самой продукции...

Сотрудники ОООП УВД по ЮВАО совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Марьино пресекли противоправную деятельность 48-летней жительницы Подмосковья, которая на Новочеркасском бульваре осуществляла продажу икры без разрешительных документов.Товар женщина выставила на уличных лотках и багажнике припаркованного автомобиля. Из незаконного оборота полицейские изъяли 76 банок икры рыб лососевых пород и 1 банку черной икры, что составляет около 13 кг самой продукции.В отношении женщины сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». В настоящее время материал направлен в суд для принятия процессуального решения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18