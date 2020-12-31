Певица Валерия публично обратилась к поклонникам. Поздравление с Новым годом появилось на сайте Дни.ру.

Певица Валерия публично обратилась к поклонникам. Поздравление с Новым годом появилось на сайте"Дни.ру"В этом году певица Валерия не раз становилась героиней светских хроник. Зимой стало известно о планах артистки зарегистрировать свою политическую партию, а весной звезда угодила в скандал из-за неосторожного высказывания ее супруга о положении артистов и поругалась с музыкантом Сергеем Шнуровым.Скандалы вокруг семьи артистки утихли летом. В августе ее 22-летней сын Арсений женился на своей возлюбленной Лиане. А через пару месяцев появилась еще одна хорошая новость. Невестка певицы Валерии ждет ребенка. Артистка станет бабушкой уже в начале 2021 года. "Пусть новый год будет удачным во всех отношениях", – поздравила поклонников знаменитость.Певица Валерия пожелала поклонникам, чтобы в новом году их жизнь вернулась в прежнее русло. Чтобы все трудности и неприятности, которые произошли в этом году, дали бесценный опыт. И чтобы все положительное только приумножилось. Полное поздравление с Новым годом Вы можете посмотреть эксклюзивно на сайте "Дни.ру".