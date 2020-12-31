Будут осуществляться дежурства на объектах проведения праздничных мероприятий.

В новогодние праздники сотрудники МЧС традиционно будут переведены на усиленный вариант несения службы. Будут осуществляться дежурства на объектах проведения праздничных мероприятий, определены площадки для запуска фейерверков. Список площадок будет размещён на сайте Главного управления и сайтах органов местного самоуправления.«Традиционно именно в новогодние праздники увеличиваются риски возникновения пожаров и происшествий, основная причина которых – это несоблюдение гражданами элементарных правил безопасности, – отметил Алексей Владимирович.