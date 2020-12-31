При этом экономически обоснованный тариф на троллейбус составляет 27 рублей.

В департамент цен и тарифов Владимирской области поданы документы, согласно которым перевозчики областного центра просят повысить предельный тариф за оказание своих услуг. Предприниматели Владимира представили расчеты, по которым экономически обоснованный тариф для автобусов составляет 31 рубль, а за проезд на троллейбусе – 27.Подобные ситуации повторяются ежегодно, но это не значит, что департамент утвердит новую цену. Изначально в обладминистрации планировали повышение на 1 рубль.Напомним, что согласно закону, о повышении сообщается минимум за две недели. В прошлом году рост составил - 2 рубля.