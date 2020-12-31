К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.

Вечером 30 декабря в 21:54 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Селивановском районе в деревне Новлянка. Как сообщает пресс-служба ведомства на улице Центральной горел дом №98.На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза распространения пламени на соседнее здание. Спасатели ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.На пепелище был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения.К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.