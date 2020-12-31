Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Овенцы, д. 60. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза распространения пожара на соседнее здание. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 25 кв. м. К сожалению на пожаре был обнаружен погибший мужчина 1947 года рождения. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 5 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)