В течение года за флорой и фауной наблюдали при помощи фото-видеоловушек и квадрокоптеров.

В 2020 году в регионе обновили базу данных редких, охраняемых видов областной Красной книги. По информации администрации Владимирской области, на территории региона выявлены новые редкие разновидности животных и растений.Среди них: 25 видов животных - Аист жерный, аист белый, Фифи, Скопа, Клинтух; 26 видов растений - Шлемник копьелистный, Песчанка скальная, Неотианта клабучковая, Пыльцеголовник красный; четыре вида грибов - Ежовик каралловидный, Спарасис курчавый, Паутинник фиолетовый.В течение года за флорой и фауной наблюдали при помощи фото-видеоловушек и квадрокоптеров.Биологи обнаружили европейского зубра, бурого медведя, рысь, серого журавля, серую цаплю, лосей, волков, кабанов, лисиц, барсуков, енотовидных собак и зайца-беляка.