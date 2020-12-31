Работа по выполнению национального проекта «Демография» продолжается.

В общей сложности сумма поддержки составила 1,9 млрд рублей. В Департаменте социальной защиты населения региона отмечают: мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» на 2020 год, выполнены в полном объёме и в установленные сроки.Среди мероприятий проекта – адресные выплаты на:– первого ребёнка – в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 23492 рубля. Назначается пособие в размере 10780 рублей;– третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет – в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевые денежные доходы населения – 25769 рублей. Устанавливается выплата в размере 9246 рублей;– второго и последующих детей – без учёта дохода. Предоставляется единовременная денежная выплата на второго ребёнка в размере 4704 рубля, третьего и последующих детей – 9404 рубля, при рождении двойни – 15669 рублей, тройни – 114440 рублей.Кроме того, в рамках проекта учреждениями здравоохранения выдано 924 направления на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В результате ЭКО родился 201 ребенок, также на учёт по беременности встали 157 женщин.Работа по выполнению национального проекта «Демография» продолжается.С января 2021 года выплаты будут производиться в повышенных размерах:– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 11294 рубля,– ежемесячная выплата на третьего ребёнка и последующих детей – 9588 рублей;– единовременно на второго ребёнка в размере 4893 рубля, третьего и последующих детей – 9781 рубль, двойню – 16296 рублей, тройню – 119018 рублей.Напоминаем, что за назначением этих выплат необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры. Их специалисты при необходимости помогут оформить документы.(Фото:Pixabay )