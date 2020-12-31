Выздоровел 171 больной.

Во Владимирской области за сутки 31 декабря лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.52 случаев - во Владимире,21 - в Гусь-Хрустальном районе,17 - в Муромском районе,11 - в Ковровском районе,10 - в Юрьев-Польском районе, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 563 случая заболевания (3771 сл. в г. Владимире, 2428 сл. в Гусь-Хрустальном, 2068 сл. о. Муром, 1397 сл. в Ковровском, 1206 сл. в Александровском, 1148 сл. в Петушинском, 929 сл. в Вязниковском, 866 сл. в Юрьев-Польском, 679 сл. в Кольчугинском, 650 сл. в Собинском, 621 сл. в Суздальском, 529 сл. в Гороховецком, 503 сл. в Меленковском, 436 сл. в Камешковском, 432 сл. в Селивановском, 393 сл. в Киржачском, 255 сл. в г. Радужном, 252 сл. в Судогодском