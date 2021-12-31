На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - во Владимире;33 - в Ковровском районе;31 - в Муромском районе;16 - в Александровском районе;15 - в Кольчугинском и Вязниковском районах;13- в Киржачском районе;12 - в Гусь-Хрустальном районе;9 - в Суздальском районе;7 - в Юрьево-Польском районе;5 - в Собинском районе;3 - в Камешковском и Меленковском районах;2 - в Селивановском районе;1 - в Гороховце и в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 81 271 случай заболевания