На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - во Владимире;
33 - в Ковровском районе;
31 - в Муромском районе;
16 - в Александровском районе;
15 - в Кольчугинском и Вязниковском районах;
13- в Киржачском районе;
12 - в Гусь-Хрустальном районе;
9 - в Суздальском районе;
7 - в Юрьево-Польском районе;
5 - в Собинском районе;
3 - в Камешковском и Меленковском районах;
2 - в Селивановском районе;
1 - в Гороховце и в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 81 271 случай заболевания