В последние 24 часа от COVID скончались два жителя региона.

У 30 жителей Костромской области выявили коронавирус за сутки к 11-30 31 декабря 2021 года.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе в 2020-2021 годах COVID-19 подтверили у 48 636 человек. Из них 47 384 уже здоровы. За минувшие сутки костромские медики выписали троих пациентов.Для двух человек в регионе коронавирус в последние 24 часа закончился летальным исходом. Всего Костромская область с начала пандемии потеряла из-за коронавируса 1107 человек.Напоним, уровень коллективного иммунитета против коронавируса у жителей Костромской области оценивался к 30 декабря 2021 года в 70,2%.