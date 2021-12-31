Со 2 января открывается ещё один каток на стадионе Лыбедь.

Два открытых катка во Владимире планируют работать в новогоднюю ночь.Как сообщает мэрия, речь о «Сказочном катке» на бульваре им. Пушкина и о катке «Молодёжный», расположенном в Центральном парке культуры и отдыха. Обе ледовые площадки действуют с 01:00 до 04:00 в новогоднюю ночь, затем встпуает в силу график выходных дней."Сказочный каток" бесплатный для всех желающих. Он предоставляет услуги проката коньков (за 150 рублей), также можно арендовать ячейку в раздевалке за 50 рублей. Каток будет действовать на следующему расписанию: 31 декабря — с 10:00 до 22:00 с двумя перерывами - с 13:00 до 13:40, и с 17:00 до 17:40; в первый день нового 2022 года — с 01:00 до 04:00, а затем с 10:00 до 22:00 (с аналогичными перерывами, что и 31 декабря). Остальную часть каникул, со 2-го по 9 января 2022 года, каток ждёт владимирцев с 10:00 до 22:00 с двумя перерывами - с 13:00 до 13:40, и с 17:00 до 17:40.Каток "Молодёжный" будет стоить 150 рублей для взрослых и 50 рублей - для детей до 12 лет включительно, цены на прокат коньков и аредну ячейки там те же, что и на катке "Сказочный".А работать каток "Молодёжный" будет так: 31 декабря - с 08:00 до 22:00 с двумя перерывами - с 12:0 до 13:00 и с 16:00 до 17:00; в первый день 2022 года - с 01:00 до 04:00, а затем с 08:00 до 22:00 с двумя перерывами - с12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00. В остальные дни новогодних каникул, 2-9 января, ледовая площадка открыта с 08:00 до 22:00 (режим перерывов тот же, что и 1 января). Возраст детей, имеющих право на льготный билет, нужно подтвердить документально.2 января владимирцев приглашает и каток на стадионе «Лыбедь» - он будет действовать каждый день до 9 января с 11:00 до 21:00, перерыв двухчасовой - с 15:00 до 17:00. Вход на этот каток будет стоить 200 рублей, прокат коньков обойдётся вам в 60 рублей в час, аренда ячейки в гарберобе - 60 рублей за весь сеанс.После новогодних праздников ледовая площадка на стадионе продолжит работать по вызодным в таком же режиме.Кроме того, в всех районах города открыты дворовые хоккейные корты, куда можно прийти со своими коньками.