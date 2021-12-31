Свои поздравления в адрес главы региона Александра Авдеева и всех жителей области направил...

Свои поздравления в адрес главы региона Александра Авдеева и всех жителей области направил председатель правительства Михаил Мишустин.По словам премьер-министра, "серьёзные вызовы прошедшего года ещё больше сплотили нас. Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний. Пусть 2022-ой год принесёт удачу и успех, будет мирным и благополучным", говорится в поздравлении главы правительства.