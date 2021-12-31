ГТРК Владимир в уходящем году победила сразу в двух важнейших номинациях фестиваля Масс-медиа...

ГТРК "Владимир" в уходящем году победила сразу в двух важнейших номинациях фестиваля "Масс-медиа" Союза журналистов Владимирской области. Мы стали "Телекомпанией года" и "Радиостанцией года". И это общий результат нашей большой команды. О вестийных итогах - прямо сейчас.-Победитель ГТРК "Владимир". С большим отрывом.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир": “Ну, у нас разве были когда простые годы? Он интересный очень был. Потому что мы работали в новых условиях, условиях ограничений, в условиях, когда нужно было проявить даже некоторую самоотверженность, потому что люди у нас тоже болели. Уходили на больничный, нам иногда не хватало рабочих рук, рабочих глаз, но тем не менее, я хочу поблагодарить коллектив нашего славного филиала ВГТРК ГТРК "Владимир" за вот эту самоотверженность и верность профессии. Программа "Вести-Владимир", которая выходит в 21.05. Это самая популярная программа в городе Владимире и во многих населённых пунктах”.Анна Ксенофонтова, продюсер службы информации ГТРК "Владимир": “Дорогие наши телезрители! От всей компании, от всей нашей профессиональной команды службы информации поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья, счастья и, естественно, только хороших новостей. Давайте делать новости вместе!”Дарья Давыдова, шеф-редактор службы информации ГТРК "Владимир": “Радости в моей личной жизни в последние 3 года так или иначе связаны с именем одного маленького, но очень высокопоставленного человека, который этой осенью впервые пошёл в детский сад. И эти тоскливые полчаса за забором они мне показались вечностью. Но ни я первая, ни я последняя, всё идёт так, как идёт. Я вернулась на любимую работу. И служу ГТРК. Здесь - люди. Здесь своя атмосфера”.Александр Сыпченко, корреспондент ГТРК "Владимир": “Новый год был очень продуктивным. Я стал лауреатом двух всероссийских конкурсов, вступил в Союз журналистов России, отработал на итоговой конференции Президента. Надеюсь, что наша телекомпания и в следующем году будет лидером областного эфира, а нашему зрителю я хочу пожелать, чтобы они оставались позитивными, и конечно же, не болели. Много было интересных съёмок. Но самая запоминающаяся съёмка- это московский конезавод, там был выезд лошадей. И там я увидел тройку лошадей, которые долгое время были на заставке "Вестей". Тройка орловских рысаков с коренником Александритом”.Виктория Михеева, начальник отдела радиовещания ГТРК "Владимир": “С таким коллективом единомышленников, в котором мне посчастливилось работать, трудности незаметно преодолевались. И то, что мы единая команда, говорит и то, что мы почти все привились от ковид-19. 98 процентов, по крайней мере. И преодолели планку, которую нам дал Минздрав, и Роспотребнадзор. Были и победы. На всероссийском уровне оценили. И мы продолжим их делать в следующем году. Хочу пожелать, чтобы было больше человеческих репортажей, тех, которые волнуют людей”.Яна Тарасова, звукорежиссёр, автор программ, ведущая "Радио России-Владимир" : “Дорогие наши слушатели, зрители, все те, кто с нами был в этом трудном 21-ом году. От всей души поздравляю вас с новым 22-ым годом! И пусть этот год станет гораздо проще, веселее. Пусть наступающий год Тигра в большом прыжке помог всем нам исполнить все желания и мечты”.Анастасия Колова, ведущая "Радио России-Владимир": “Для меня этот год был очень важным, потому что ровно год назад я стала частью команды ГТРК "Владимир" . Как ведущая программы "Смотритель Маяка" я желаю вам, чтобы на вашем жизненном пути всегда светили маяки. Светили своим тёплым, ярким светом и освещали ваше самое правильное направление”.-Вам всем, товарищи ветераны, в спину дышит молодая поросль, товарищ Яковенко... Аплодисменты.Никита Тарбеев,шеф-редактор службы информации ГТРК "Владимир": «У меня один вопрос у самого. Почему этот Год Тигра водяной? Тигр... Что такое водяной тигр? И я вообще не понимаю, чего ждать от такого Года, который имени водяного тигра. Надеюсь, это что-то хорошее будет, а не что-то странное”.Мария Платанюк, шеф-редактор службы информации ГТРК "Владимир": «21 год доказал то, в чём я никогда и не сомневалась: коллективу ГТРК "Владимир", команде "Вестей" под силу решение самых сложных творческих задач. Мы вместе, и в этом наша сила. И, конечно, я искренне поздравляю всех наших зрителей. Спасибо, что 365 дней в году вы включали телевизор, чтобы услышать те самые слова: Здравствуйте!. Это "Вести-Владимир". Главные темы”.