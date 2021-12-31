В целях обеспечения безопасности дорожного движения в новогоднюю ночь с 00-00 до 04-00 по мере необходимости будет ограничено движение машин. Введение мер будет зависеть от складывающейся ..

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в новогоднюю ночь с 00-00 до 04-00 по мере необходимости будет ограничено движение машин. Введение мер будет зависеть от складывающейся обстановки. Об этом предупредили в мэрии областной столицы.Планируется, что проезд могут закрыть по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Объезд будет организован улице Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Автомобилистам напоминают о своевременном выборе путей объезда.