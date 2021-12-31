Счётная палата Владимирской области завершила проверку предприятия, которая показала, что выявленные нарушения не устранены.

Счётная палата Владимирской области завершила проверку ООО «Владимиртеплогаз», которая показала, что выявленные ранее нарушения не устранены.«Не приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности и отчётности представителей интересов Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ, следствием чего стало неэффективное управление активами предприятия на протяжении последних лет», -Финансовое положение компании близко к критическому. Имеются риски банкротства.В рамках реализации инвестиционных программ освоено лишь 10,3% средств от запланированного объёма. Большинство мероприятий не исполнено.«Это не отвечает интересам жителей и организаций, являющихся потребителями организации, так как капремонт, строительство и реконструкция инфраструктуры предусматривается за счёт денег, заложенных в тарифе», - уточнили в СП.Добавим, что совет директоров согласовывает экономически не выгодные решения. Предложения ведомства о необходимости снижения количества топ-менеджеров выполнены формально. Фонд оплаты труда руководящего состава в общей зарплатной ведомости вырос на 3,5%. Темп роста жалованья начальников в два раза превышает темпы роста заработной платы рабочих.Необоснованно завышен размер агентского вознаграждения, которое получает ЕРИЦ за начисление платы в квитанциях и приёма платежей. Выявлены нарушения в проведении госзакупок.Информация о результатах контрольных мероприятий направлена в УФАС, администрацию Владимирской области, губернатору и председателю Заксобрания.