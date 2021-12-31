Поликлиники, пункты вакцинации, центры госуслуг и территориальные центры социального обслуживания продолжат принимать посетителей в период новогодних праздников, но режим работы изменится.

Поликлиники, пункты вакцинации, центры госуслуг и территориальные центры социального обслуживания продолжат принимать посетителей в период новогодних праздников, но режим работы изменится.В последний день уходящего года флагманские офисы "Мои документы", Дворец госуслуг на ВДНХ и районные центры будут работать до 18 часов вечера. Первого и седьмого января приема заявителей не будет.Во все остальные дни новогодних праздников для жителей столицы доступны 11 дежурных центров госуслуг. Можно будет оформить социальную карту, получить бумажный сертификат с QR-кодом, доступ к порталу gosuslugi.ru и прочее.Взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. Специалисты будут принимать вызовы для помощи на дому до 14:30.В новогодние праздники можно пройти вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты в поликлиниках будут работать с 9:00 до 16:00. Единственный выходной день – первого января.Подробнее узнать о работе социальных учреждений Москвы в праздничные дни можно на портале .