Помимо теплых предновогодних пожеланий, автомобилистам и их детям вручали сладкие подарки, тематические раскраски по ПДД и наборы цветных карандашей...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».Сотрудники ДПС УВД по ТиНАО в костюмах Деда Мороза и Снегурочки совместно с представителями Общественного совета при УВД поздравили водителей и их маленьких пассажиров с наступающим праздником.Служебная собака по кличке Пума в костюме тигра, символа Нового года, подавала голос, приветствуя участников акции.Помимо теплых предновогодних пожеланий, автомобилистам и их детям вручали сладкие подарки, тематические раскраски по ПДД и наборы цветных карандашей. Кроме того, водителям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, призвали быть более внимательными на дороге.Участники акции были приятно удивлены и искренне благодарили за неожиданные подарки и внимание, а также обещали в наступающем году быть дисциплинированными и внимательными на дороге.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57