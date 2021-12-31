Мальчик Максим давно мечтает стать полицейским, поэтому в письме к Деду Морозу написал о желании прокатиться в настоящей полицейской патрульной автомашине...

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и член Общественного совета исполнили заветную мечту 10-летнего школьника.Житель Западного округа города Москвы Максим давно мечтает стать полицейским, поэтому в письме к Деду Морозу написал о желании прокатиться в настоящей полицейской патрульной автомашине.Накануне Нового года начальник ОДН ОМВД России по району Крылатское города Москвы майор полиции Анна Швецова, член Общественного совета при УВД по ЗАО Сергей Костриков совместно с сотрудниками группы по пропаганде Отдела ГИБДД Западного округа г. Москвы исполнили мечту юного школьника и приехали к его дому на патрульной автомашине.После уроков, возвращаясь из школы, Максим был очень рад увидеть припаркованный около его дома служебный полицейский автомобиль ДПС, особенно когда он узнал, что сегодня исполнится его мечта. Сотрудники ГИБДД с разрешения родителей предложили мальчику разместиться на заднем сиденье в салоне патрульной автомашины и прокатили его по ближайшим улицам района.Максим с восторгом смотрел на знакомые улицы и дома прямо из патрульного автомобиля!Сотрудники полиции объяснили мальчику назначение и устройство специальных приборов на панели управления автомобиля.После этой поездки Максим сказал, что мечта его наконец-то сбылась. Мама была очень рада за сына и тоже поблагодарила сотрудников полиции за такое внимание.Сотрудники ДПС поздравили маму и сына с наступающим 2022 годом и передали сладкий подарок от Полицейского Деда Мороза.Мальчик отметил, что надолго запомнит это событие, обязательно расскажет об этом своим друзьям в школе и будет тренироваться, чтобы в будущем стать настоящим полицейским.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39