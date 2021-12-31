По доброй традиции полицейские МО МВД России «Гусь-Хрустальный» ежегодно приезжают к воспитанникам центра, чтобы подарить детям частичку тепла и заботы, создать праздничное настроение.

Визиты полицейских межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в новогодние праздники к воспитанникам подшефного Центра стали доброй традицией.В канун Нового года в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции организовали для детей социального реабилитационного центра, расположенного в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района, новогодний праздник.Оказать поддержку детям, подарить им частичку тепла и заботы, создать праздничное настроение вместе с правоохранителями приехали главные новогодние волшебники – Полицейский Дед Мороз, Снегурочка и символ предстоящего года Тигр.Сотрудники полиции обратились к детям с добрыми напутствиями и пожеланиями провести зимние каникулы весело и интересно, соблюдая меры безопасности. А Полицейский Дед Мороз, Снегурочка и Тигр устроили для ребят увлекательное представление. Дети со сказочными персонажами водили хоровод вокруг елки, танцевали, читали праздничные стихотворения и участвовали в конкурсах.Также полицейские провели с ребятами правовую викторину, подготовленную Общественным советом при региональном Управлении МВД.Мальчишки и девчонки зарядились праздничным настроением и получили в подарок от полицейских игрушки и сладости.