Прокуратура Владимирской области встала на защиту прав пожарных.

Прокуратура Владимирской области встала на защиту прав пожарных. Пенсионный фонд отказывался зачесть в стаж сотрудников МЧС дополнительные отпуска.Более того, ПФР поручила ГУ МЧС по Владимирской области представить корректирующие формы отчётности за 2020 год без указания кода льготных условий труда. Позиция Фонда противоречила законам, вследствие чего спасатели пошли в суд.«Лишь после вмешательства заместителя прокурора региона и внесения представления управляющему отделения ПФР подобная практика прекращена», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.Более того, 16 декабря заместителем председателя правления Пенсионного Фонда РФ до всех своих подразделений доведена информация, что периоды ежегодных оплачиваемых отпусков могут включаться в пенсионный стаж.