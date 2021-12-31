Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новогодним обращением к жителям столицы. Он поблагодарил горожан за их трудолюбие, терпение и таланты.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новогодним обращением к жителям столицы. Он поблагодарил горожан за их трудолюбие, терпение и таланты.Уходящий год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой, отметил мэр. "Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни", – сказал градоначальник.Собянин поблагодарил москвичей за их трудолюбие, таланты и терпение, ветеранов, которые отдали десятилетия своей жизни развитию столицы.Отдельно мэр выразил слова благодарности врачам и медсестрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.Несмотря на все сложности, Москва продолжает развиваться, подчеркнул градоначальник. Он напомнил о строительстве нового жилья, станций метро, дорог, школ, детских садов, поликлиник, реставрации памятников архитектуры, благоустройстве дворов и парков."Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья!" – заключил мэр.