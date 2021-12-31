Мужчина выразил благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы.

Вечером 26 декабря текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району прибыли на место ДТП.58-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», следовавший из города Нижний Новгород в город Москва по федеральной автодороге М-7 «Волга» на территории Камешковского района, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет. Водитель большегруза не пострадал, однако автомобиль получил механические повреждения, аккумулятор разрядился.В условиях непогоды и сильного мороза водителю предстояло на несколько часов остаться без своего транспортного средства. Дорожные полицейские не дали водителю замерзнуть – инспекторы предложили мужчине подождать в патрульном автомобиле завершения эвакуации грузового авто из кювета, накормили и напоили горячим чаем.Мужчина поблагодарил полицейских за неравнодушное отношение и быстрое разрешение аварийной ситуации.