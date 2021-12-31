Трагедия произошла вчера вечером в частном доме, расположенном в деревне Годуново Александровского...

Трагедия произошла вчера вечером в частном доме, расположенном в деревне Годуново Александровского района. Сообщение о пожаре было поздним, поэтому на момент прибытия спасателей дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Известно, что погиб мужчина. Его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области