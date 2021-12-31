А у жителей Кольчугина настроение пока не вполне новогоднее. Елка, установленная на главной площади...

А у жителей Кольчугина настроение пока не вполне новогоднее. Елка, установленная на главной площади города предстала перед горожанами в весьма потрёпанном виде.У зеленой красавицы недостает большей части веток. Пробел закрывает гирлянда, еще более подчеркивая эксцентричность праздничной ели. Ее наряд бурно обсуждают в социальных сетях. Жители Кольчугина жалеют ёлочку и отмечают, что "лучше бы она нашла свою старость в лесу.." Некоторые находят её сходство с акулой и динозавром Годзилой. Впрочем, некоторые горожане уверены, ко всему нужно относиться с юмором. Новая достопримечательность, возможно, привлечет туристов из других городов для необычного новогоднего снимка.