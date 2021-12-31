По версии властей, ветви ободрались при транспортировке главного символа Нового года.

В Кольчугине на главной площади города установили 15-метровую ёлку со сломанными ветками. На эти цели чиновники потратили почти 3,5 млн рублей.Хвойная красавица появилась 28 декабря. Дерево украсили праздничными гирляндами, но скрыть «залысины» всё равно не удалось. Местные жители тут же обратили внимание на «торжественный» вид.«Ель сама ползла на площадь Ленина или её пинали?», - возмущаются горожане.По версии властей, ветви ободрались при транспортировке главного символа Нового года.Впрочем, оправдания вряд ли исправят жителям испорченное праздничное настроение, которые называют случившееся «лицом горадминистрации».Однако некоторые кольчугинцы всё-таки надеются, что недостающие ветви привяжут и к празднику она приобретёт достойный наряд.