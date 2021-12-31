Второй год подряд ковровские пожарные принимают участие в благотворительной акции, в рамках которой Дед Мороз поздравляет маленьких пациентов Центральной городской больницы Коврова с

Второй год подряд ковровские пожарные принимают участие в благотворительной акции, в рамках которой Дед Мороз поздравляет маленьких пациентов Центральной городской больницы Коврова с наступающим Новым годом. Ковровский Дед Мороз поздравил всех ребят, которые вынуждены Новогодние праздники встречать в стационаре. В общей сложности он передал 60 детских подарков. А к тем, кто находится на лечении в