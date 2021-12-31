Праздничное мероприятие стартовало на станции «Курская» и продолжилось в вагонах электропоездов Кольцевой линии...

В преддверии Нового года сотрудники полиции организовали праздничную акцию на станциях столичного метро.До наступления Нового, 2022 года остаются буквально считанные часы. Несмотря на это, в Московском метро ежедневно миллионы пассажиров, жителей и гостей столицы продолжают направляться по делам, на работу и учебу, на детские мероприятия и спешат по домашним хлопотам.По доброй традиции, в преддверии праздничных дней сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене совместно с представителями Департамента транспорта города Москвы и Общественного совета при Управлении внутренних дел организовали новогоднюю акцию, чтобы поздравить своих пассажиров, подарить им хорошее настроение и напомнить о безопасности в метро.Праздничное мероприятие стартовало на станции «Курская» и продолжилось в вагонах электропоездов Кольцевой линии. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сотрудники патрульно-постовой и кинологической служб с уже полюбившимися всеми четвероногими питомцами с теплыми пожеланиями поздравляли пассажиров и вручали детям яркие пазлы с известными мультяшными героями, детские иллюстрированные памятки от МВД России о том, как защититься в трудной жизненной ситуации, рюкзачки и сладости.Москвичи и гости столицы с улыбками и радостными эмоциями благодарили полицейских и отмечали, что такое мероприятие стало очень запоминающимся событием в канун уходящего года. И, конечно, все желающие сделали памятные новогодние фото с сотрудниками полиции Московского метро.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18