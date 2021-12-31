В Петушинском районе госавтоинспекторы провели ряд профилактических мероприятий с детьми.

В период длительных новогодних выходных вопрос детской безопасности становится особенно актуальным.28 декабря текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району и работники детского литературно-эстетического центра города Петушки провели для воспитанников детского садика, расположенного в городе Костерево, познавательную программу «Безопасная дорога». В игровой форме малыши узнали о необходимых для их безопасности правилах поведения на городских улицах, ответили на вопросы викторины. Также дошколята и их родители приняли участие в акции «Засветись» в рамках районного конкурса «Зеленый огонек».А 29 декабря учащиеся Аннинской средней общеобразовательной школы, посещающие школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания, посетили Госавтоинспекцию Петушинского района, где смогли пообщаться с инспекторами ГИБДД, посмотреть патрульный автомобиль.Полицейские предложили подросткам поучаствовать в акции – в #ВНовыйГодБезДТП33. Ребята изготовили памятки по правилам управления автомобилем в зимний период года, раздали их водителям, чтобы еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения ПДД и проявления солидарности к пешеходам.