Сегодня ночью в Покрове на улице Франца Штольверка сгорел автомобиль. Из-за позднего сообщения о...

Сегодня ночью в Покрове на улице Франца Штольверка сгорел автомобиль. Из-за позднего сообщения о пожаре, на момент прибытия сотрудников МЧС транспортное средство горело по всей площади.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава, в том числе ведомственная пожарная охрана в/ч 1 единица техники 4 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области