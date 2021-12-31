Подрядчик должен устранить проблемы, которые сам же и создал. Репортаж Артёма Яковенко.
Бетонная...
Подрядчик должен устранить проблемы, которые сам же и создал. Репортаж Артёма Яковенко.
Бетонная крошка и голые стены - так выглядит спортзал кадетской школы-интерната на протяжении последних двух лет. Сотрудники ОНФ рассказывают, что подрядчик, возводивший спорткомплекс, должен был отреконструировать здание к концу года, чтобы дети уже в январе смогли заниматься. Но работы начались только полтора месяца назад. За это время немногочисленные рабочие успели только залить фундамент и сделать отмостку.
Денис, рабочий:
- Мы уже закончили. Перебои были с техникой. Мы бы успели, но у нас перебои с техникой. То есть мы бы успели, но у нас то техники нет, то того нет, то третьего нет. Мусор вывозить не было трактора.
И пока подрядчик пытается решить организационные вопросы, старшие кадеты ездят спортзал в Радужный, а те, кто поменьше - тренируются прямо на улице при минусовой температуре.
Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса:
- Это однозначно неудобно, но это вынужденная мера мы рассчитываем ввести зал, чтобы ответчик выполнил свои обязательства по решению суда.
Суд обязал подрядчика, компанию "ПромТехнологий" переделать спортзал полтора года назад. Объект ценою в двадцать шесть миллионов рублей, построенный в рекордные сроки, оказался непригодным для занятий - из-за той самой бетонной пыли. Подрядчик приступил к работам только сейчас. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Фёдор Лавров, заявляет , что административных санкций в виде штрафов здесь явно недостаточно.
Фёдор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ:
- Подрядчика и наказывали и штрафовали, но это шло время. Там есть определенный период на основании которого подрядчик имеет право выполнять определенные работы. Но когда не выполняет идёт следующее наказание. И вот одно наказание за другим и в результате получилась такая ситуация.
Нам удалось связаться с руководством компании по телефону. Учредитель "ПромТехнологий" Шамо Мамоян рассказал, что начать работы по реконструкции спорткомплекса сначала помешал ковид, потом кто-то, по его словам, стал красть оборудование, а затем пропали стройматериалы.
Шамо Мамоян, учредитель компании "ПромТехнологии":
- То раствор не пустили нам пришлось утилизировать 2 машины, то материал у нас очень много воруют оттуда.
Но несмотря на все попытки саботажа, подрядчик пообещал закончить работы до конца зимы.
Шамо Мамоян, учредитель компании "ПромТехнологии":
- По нашим прогнозам, в самом худшем варианте январь-февраль мы закончим. Последний раствор залили на этой неделе вчера или позавчера, плюс 28 суток, подсхонет, мы проверяем прочность, влажность.
Но это, конечно, при условии, если материалы воровать перестанут и компания уложится в план, заявил руководитель ПромТехнологий.
В кадетском корпусе такие обещания уверенности не вызывают. За три года было уже слишком много таких заявлений.
Артём Яковенко, Семен Карпов. "Вести-Владимир"