Подрядчик должен устранить проблемы, которые сам же и создал. Репортаж Артёма Яковенко. Бетонная...

Подрядчик должен устранить проблемы, которые сам же и создал. Репортаж Артёма Яковенко.Бетонная крошка и голые стены - так выглядит спортзал кадетской школы-интерната на протяжении последних двух лет. Сотрудники ОНФ рассказывают, что подрядчик, возводивший спорткомплекс, должен был отреконструировать здание к концу года, чтобы дети уже в январе смогли заниматься. Но работы начались только полтора месяца назад. За это время немногочисленные рабочие успели только залить фундамент и сделать отмостку.Денис, рабочий:- Мы уже закончили. Перебои были с техникой. Мы бы успели, но у нас перебои с техникой. То есть мы бы успели, но у нас то техники нет, то того нет, то третьего нет. Мусор вывозить не было трактора.И пока подрядчик пытается решить организационные вопросы, старшие кадеты ездят спортзал в Радужный, а те, кто поменьше - тренируются прямо на улице при минусовой температуре.Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса:- Это однозначно неудобно, но это вынужденная мера мы рассчитываем ввести зал, чтобы ответчик выполнил свои обязательства по решению суда.Суд обязал подрядчика, компанию "ПромТехнологий" переделать спортзал полтора года назад. Объект ценою в двадцать шесть миллионов рублей, построенный в рекордные сроки, оказался непригодным для занятий - из-за той самой бетонной пыли. Подрядчик приступил к работам только сейчас. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Фёдор Лавров, заявляет , что административных санкций в виде штрафов здесь явно недостаточно.Фёдор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ:- Подрядчика и наказывали и штрафовали, но это шло время. Там есть определенный период на основании которого подрядчик имеет право выполнять определенные работы. Но когда не выполняет идёт следующее наказание. И вот одно наказание за другим и в результате получилась такая ситуация.Нам удалось связаться с руководством компании по телефону. Учредитель "ПромТехнологий" Шамо Мамоян рассказал, что начать работы по реконструкции спорткомплекса сначала помешал ковид, потом кто-то, по его словам, стал красть оборудование, а затем пропали стройматериалы.Шамо Мамоян, учредитель компании "ПромТехнологии":- То раствор не пустили нам пришлось утилизировать 2 машины, то материал у нас очень много воруют оттуда.Но несмотря на все попытки саботажа, подрядчик пообещал закончить работы до конца зимы.Шамо Мамоян, учредитель компании "ПромТехнологии":- По нашим прогнозам, в самом худшем варианте январь-февраль мы закончим. Последний раствор залили на этой неделе вчера или позавчера, плюс 28 суток, подсхонет, мы проверяем прочность, влажность.Но это, конечно, при условии, если материалы воровать перестанут и компания уложится в план, заявил руководитель ПромТехнологий.В кадетском корпусе такие обещания уверенности не вызывают. За три года было уже слишком много таких заявлений.Артём Яковенко, Семен Карпов. "Вести-Владимир"