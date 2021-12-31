Президент России Владимир Путин поздравляет врио губернатора Александра Авдеева, а в его лице всех...

Президент России Владимир Путин поздравляет врио губернатора Александра Авдеева, а в его лице всех жителей Владимирской области с Новым Годом и Рождеством.И вот цитата. "С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые, семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет для Вас успешным, а рядом с Вами всегда будут родные люди и верные, надёжные друзья".