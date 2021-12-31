Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом во Владимирской области немного стабилизировалась,...

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом во Владимирской области немного стабилизировалась, сегодня - 238 случаев , власти региона готовятся к худшему и прогнозируют подъем заболеваемости после новогодних каникул. Больницы сейчас аккуратно перепрофилируют коечный фонд под пациентов с неинфекционными патологиями и возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи, однако как минимум в двух районах области ковидные стационары до сих пор заполнены на сто процентов.- Например, Кольчугинская ЦРБ, хорошая рабочая клиника заполнена ковид-больными на сто процентов. Если мы посмотрим на график вакцинации в Кольчугино, они у нас стоят вторые снизу. После Суздаля. У нас Суздаль отстает примерно на 15-20%, там показатель, если не ошибаюсь, 47%. И Кольчугино. Вот вам показатель.Прививочная кампания в регионе, увы, снова сбавляет обороты. Владимирская область - на восьмидесятом месте среди субъектов страны по темпам вакцинации. Оба компонента получили чуть больше пятидесяти трех процентов взрослого населения. В облздраве предлагают гражданам использовать свободное время и сделать прививку или пройти ревакцинацию в праздничные дни. Прививочные пункты будут работать. Эпидемиологов в свою очередь беспокоит тема подготовки новогоднего застолья. Роспотребнадзор просит владимирцев внимательнее выбирать продукты для праздничного стола и соблюдать правила хранения готовых блюд.- Готовые салаты, холодцы мы приготавливаем небольшими порциями. Не надо заготавливать продукцию на все десять дней и потом ее доедать. Торты все хранятся обязательно в холодильнике. Готовую продукцию и сырую продукцию вместе не должны держать. Заправленные салаты в холодильнике стоят не более одних суток.